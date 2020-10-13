Макгрегор опубликовал видео драки с членами команды Хабиба

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор опубликовал в Instagram кадры потасовки, которая произошла после поединка против обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил ирландца удушающим приемом и защитил титул чемпиона. После боя россиянин выпрыгнул из октагона и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.

«Неудачники», — подписал видео потасовки ирландец.

Ранее Нурмагомедов исключил участие в проекте UFC с Макгрегором.