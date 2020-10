Трамп иронично отреагировал на чемпионство «Лейкерс»

Президент США Дональд Трамп поделился мнением о победе «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Количество просмотров финала упало почти на 70%, уступив даже случайным футбольным матчам в воскресенье вечером. Может, финал смотрели в Китае, но я в этом сомневаюсь. Нулевой интерес!» — написал Трамп в Twitter.

В финальной серии плей-офф НБА «Лейкерс» обыграли «Майами Хит» со счетом 4-2. Калифорнийский клуб впервые с 2010 года стал чемпионом ассоциации.

Ранее сообщалось, что десятки фанатов были задержаны во время празднования чемпионства «Лейкерс».

Viewership for NBA Finals Finale Crash Nearly 70%, Beaten by Random Sunday Night Football Game https://t.co/RaDVRSE4ww via @BreitbartNews Maybe they were watching in China, but I doubt it. Zero interest!