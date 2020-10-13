Селюк заявил о подлости Плющенко

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об итогах московского этапа Кубка России по фигурному катанию.

Первое место заняла Александра Трусова. На второй строчке расположилась Камила Валиева. Замкнула тройку сильнейших Дарья Усачева.

«Весь пьедестал заняли воспитанницы Тутберидзе. То, что Трусову переманил Плющенко, некрасиво и подло. Жаль, что такие, как Плющенко, не работой, а перетягиванием хотят завоевать авторитет », — написал Селюк в Twitter.

Также Селюк отметил, что считает Тутберидзе гением тренерского цеха.



Ранее сообщалось о том, что Трусова пробовала кататься со своим тренером в паре.