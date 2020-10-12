Авербух оценил вероятность ухода Исинбаевой из «Ледникового периода»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух оценил вероятность ухода Елены Исинбаевой из жюри «Ледникового периода». Юмористический ролик хореограф проекта опубликовал в своем Instagram.

В одном из комментариев прославленную легкоатлетку обвинили в отсутствии манер и возмутились ее стилем общения с участниками, на что Авербух ответил:

«Что за желание, как только что-то не по-нашему сразу убрать!? Давайте уважать мнение друг друга».

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко отреагировал на победы своих подопечных на втором этапе Кубка России в Москве.