Авербух оценил вероятность ухода Исинбаевой из «Ледникового периода»

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух оценил вероятность ухода Елены Исинбаевой из жюри «Ледникового периода». Юмористический ролик хореограф проекта опубликовал в своем Instagram.

В одном из комментариев прославленную легкоатлетку обвинили в отсутствии манер и возмутились ее стилем общения с участниками, на что Авербух ответил:

«Что за желание, как только что-то не по-нашему сразу убрать!? Давайте уважать мнение друг друга».

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко отреагировал на победы своих подопечных на втором этапе Кубка России в Москве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Творим всегда и везде, в любой атмосфере! Сегодня выйдет второй эпизод нашей программы #Ледниковыйпериод2020 . Благодарю вас, наших телезрителей, поклонников фигурного катания за положительные отзывы. И, конечно, за конструктивную критику, которую я постарался учесть! Встречаемся сегодня на @1tv в 17:20! Смотрите нас, поддерживайте, пишите комментарии - я рад обратной связи и вашим откликам!

Публикация от Илья Авербух (@averbukhofficial)