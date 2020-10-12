Авербух оценил вероятность ухода Исинбаевой из «Ледникового периода»
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух оценил вероятность ухода Елены Исинбаевой из жюри «Ледникового периода». Юмористический ролик хореограф проекта опубликовал в своем Instagram.
В одном из комментариев прославленную легкоатлетку обвинили в отсутствии манер и возмутились ее стилем общения с участниками, на что Авербух ответил:
«Что за желание, как только что-то не по-нашему сразу убрать!? Давайте уважать мнение друг друга».
Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко отреагировал на победы своих подопечных на втором этапе Кубка России в Москве.
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Творим всегда и везде, в любой атмосфере! Сегодня выйдет второй эпизод нашей программы #Ледниковыйпериод2020 . Благодарю вас, наших телезрителей, поклонников фигурного катания за положительные отзывы. И, конечно, за конструктивную критику, которую я постарался учесть! Встречаемся сегодня на @1tv в 17:20! Смотрите нас, поддерживайте, пишите комментарии - я рад обратной связи и вашим откликам!