Сборная России объявила состав на матч с Турцией в Лиге наций
Василий Учаев
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Сборная России определилась со стартовым составом на матч третьего тура Лиги наций УЕФА против команды Турции.
Стартовый состав сборной России: Шунин, Караваев, Семенов, Кудряшов, Жирков, Миранчук, Зобнин, Оздоев, Ионов, Дзюба, Кузяев.
Встреча Лиги наций пройдет в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 21.45 мск.
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