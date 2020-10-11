Трамп жестко раскритиковал Леброна Джеймса

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал баскетболиста клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, передает deadline.com.

«Леброн — спикер Демократической партии, очень грязный спикер. Вряд ли вы с большим удовольствием смотрите баскетбольный матч, а затем наблюдаете за тем, кто вас ненавидит», — сказал Трамп.

Также Трамп отметил, что НБА стала настолько политичной, что больше никому не интересна.



Ранее Леброн Джеймс установил два достижения в пятом матче финала НБА.