«Он хейтер»: Дональд Трамп раскритиковал поведение Леброна Джеймса

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил с критикой в отношении форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Глава государства отметил, что ему не нравится, как баскетболист высказывается в отношении действующего правительства страны, и назвал спортсмена «хейтером».

«Он отличный баскетболист, но люди не желают видеть его таким, каким он себя выставляет. Он хейтер. Люди не хотят видеть этого. Сомневаюсь, что вы с огромным желанием сначала смотрите баскетбольный матч, а затем смотрите на того, кто открыто вас ненавидит. Это нехорошо», — цитирует Трампа Hollywood Reporter.

Леброн Джеймс вместе с «Лейкерс» в текущем сезоне НБА дошел до финала плей-офф. После четырех матчей серии против «Майами Хит» лидирует со счетом 3-1.

Ранее Леброн высмеял вице-президента США Майка Пенса.