Экс-одноклубник Панарина перешел в «Вашингтон» Овечкина

Шведский голкипер Хенрик Лундквист продолжит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн в своем Twitter.

По данным источника, 38-летний вратарь подписал со столичным клубом контракт на один год. Его зарплата составит $1,5 млн.

Лундквист ранее выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», которому швед отдал 15 лет карьеры. По окончании сезона-2019/20 «Рейнджерс» выкупили последний год его контракта, и вратарь стал неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла $8,5 млн за сезон. Всего в составе «синерубашечников» голкипер провел 887 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. В минувшем сезоне он сыграл 30 матчей, одержал десять побед, а его показатель отраженных бросков составил 90,5%.

