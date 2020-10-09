Газзаев призвал дать российский паспорт игроку «Спартака» Жиго

Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского ЦСКА, ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев выразил мнение, что Российскому футбольному союзу (РФС) необходимо задуматься над вопросом натурализации французского защитника московского «Спартака» Самуэля Жиго. По его словам, данное решение пойдет на пользу российской национальной сборной, где сейчас в основном составе уже выступают натурализованные бразильцы Маринато Гильерме и Марио Фернандес.

«Весь футбольный мир идет по пути натурализации. Почему мы должны от этого отказываться? Тот же Фернандес с успехом защищает цвета сборной России. Считаю, что и Жиго по своим футбольным качествам будет полезен национальной команде. Ничего крамольного я в этом точно не вижу! Жиго и Георгий Джикия значительно усилят нашу команду. Жиго однозначно повысит конкуренцию в нашей защите, подхлестнет российских игроков прогрессировать», — цитирует 66-летнего специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее Газзаев подверг резкой критике игру сборной России в обороне в рамках контрольного матча со Швецией. Игра завершилась поражением команды Станислава Черчесова со счетом 1:2.