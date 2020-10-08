Ягудин пожалел мучающуюся из-за травмы спины Медведеву

Прославленный российский фигурист и Олимпийский чемпион — 2002 Алексей Ягудин высказался в отношении двукратной чемпионки мира и Европы, серебряного призера Пхенчхана-2018 Евгении Медведевой, которая из-за травмы спины была вынуждена отказаться от участия во втором этапе Кубка России. Соревнования пройдут в Москве с 10 по 13 октября.

«Мне жалко ее, и я хочу, чтобы она была здорова», — цитирует Ягудина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Медведеву ждет медицинское обследование в одной из московских клиник спинальной нейрохирургии. Сроки ее восстановления будут определены через несколько дней.