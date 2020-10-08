Известна заявка «Локомотива» на Лигу чемпионов

Московский «Локомотив» опубликовал заявку на групповой этап Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт «железнодорожников».

Примечательно, что в список включен нападающий Зе Луиш, который перешел в состав столичного клуба всего несколько дней назад.

Вратари: Гильерме, Андрей Савин, Антон Коченков.

Защитники: Дмитрий Живоглядов, Виталий Лысцов, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Мацей Рыбус, Слободан Райкович, Александр Сильянов, Гжегож Крыховяк.

Полузащитники: Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Роман Тугарев, Никита Иосифов, Даниил Куликов, Максим Мухин, Дмитрий Рыбчинский.

Нападающие: Федор Смолов, Лука Джорджевич, Эдер, Франсуа Камано, Зе Луиш, Виталий Лисакович.

На групповом этапе Лиги чемпионов «Локомотив» сразится с мюнхенской «Баварией», мадридским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом».

Ранее сообщалось, что тренер «Локомотива» Марко Николич не смог объяснить сорвавшийся трансфер Далера Кузяева.