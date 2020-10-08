Месси может зимой уехать в «Манчестер Сити» бесплатно

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси может в зимнее трансферное окно сменить команду, сообщает Marca.

В связи с финансовым кризисом каталонский клуб начал переговоры с футболистами о снижении заработных плат. Согласно местному законодательству, если решение будет принято, игроки имеют право в одностороннем порядке прекратить действующие соглашения с командой уже в январе.

Источник информирует, что Месси может воспользоваться этим пунктом и покинуть «Барселону». В это летнее трансферное окно форвард мог покинуть клуб, однако руководству удалось уговорить его остаться. Самым вероятным клубом для продолжения карьеры назвали «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры о снижении зарплат игрокам и сотрудникам.