Леброн Джеймс высмеял вице-президента США Майка Пенса

Звездный нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посмеялся над вице-президентом Соединенных штатов Америки Майком Пенсом.

Во время теледебатов с кандидатом в вице-президенты США Камалой Харрис на голову Пенса села муха. Джеймс не смог пройти мимо такого и выложил Stories в Instagram.

«Вы же знаете, какое у мух любимое место, правда?» — написал баскетболист, добавив к записи эмодзи с изображением фекалий и подпись «Пошел отсюда».

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс установил рекорд НБА и превзошел достижение Джордана.