Медведева и Трусова вошли в состав участниц второго этапа Кубка России
Антон Борисов
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Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала на официальном сайте списки тренировочных групп этапа Кубка России в Москве.
В соревнованиях женщин значатся Евгения Медведева, Александра Трусова, Камила Валиева, Станислава Константинова, Анна Фролова, Валерия Шульская, Мария Талалайкина, Анна Сидорова, Арина Онищенко, Вита Карева, Алина Забора.
Второй этап Кубка России по фигурному катанию пройдет в Москве на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября.
Ранее сообщалось, что Медведева рискует пропустить второй этап Кубка России в Москве.