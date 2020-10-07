Джикия и Гильерме покинули расположение сборной из-за подозрения на COVID-19

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия и вратарь столичного «Локомотива» Маринато Гильерме покинули расположение сборной России, передает «РБ-Спорт».

Ранее стало известно, что футболисты сдали сомнительные тесты на коронавирус, однако они чувствуют себя хорошо. Отмечается, что тесты остальных футболистов дали отрицательный результат.

8 октября на «ВЭБ Арене» в Москве пройдет товарищеский матч против национальной команды Швеции. Начало — в 19.15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

11 октября на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций УЕФА. 14 октября на том же стадионе подопечные Станислава Черчесова примут Венгрию. Оба матча начнутся в 21.45 мск.

Ранее Черчесов прокомментировал «подозрительные» тесты у Джикии и Гильерме.