В сборной России два сомнительных результата тестов на коронавирус
Иван Орехов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
У футболистов сборной России Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов на коронавирус.
Об этом проинформировала пресс-служба национальной команды.
Отмечается, что в настоящее время происходит перепроверка результатов. Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться.
Симптомов болезни у Джикии и Гильерме нет.
Ранее матчи Армении и Азербайджана перенесли на нейтральные поля.