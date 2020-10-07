В сборной России два сомнительных результата тестов на коронавирус

У футболистов сборной России Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов на коронавирус.

Об этом проинформировала пресс-служба национальной команды.

Отмечается, что в настоящее время происходит перепроверка результатов. Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться.

Симптомов болезни у Джикии и Гильерме нет.

Ранее матчи Армении и Азербайджана перенесли на нейтральные поля.