Хабиб был готов отправиться в тюрьму после боя с Макгрегором
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вспомнил знаменитый прыжок из октагона после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
Напомним, россиянин победил в четвертом раунде. После боя Хабиб спровоцировал драку с окружением ирландца.
«Это был вечер, когда разлетелись маски и пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Нурмагомедов в Instagram.
В сториз Хабиб отметил, что был готов отправиться в тюрьму.
Ранее Хабиб опубликовал видео со спаррингов перед боем против Джастина Гэтжи.
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It's only business for them, but not for me..... It was the night when the masks flew away and few guys from mountains wrote history in downtown Vegas with the blood of rivals. - Это был вечер, когда разлетелись маски и пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников.