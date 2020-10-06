Хабиб был готов отправиться в тюрьму после боя с Макгрегором

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вспомнил знаменитый прыжок из октагона после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, россиянин победил в четвертом раунде. После боя Хабиб спровоцировал драку с окружением ирландца.

«Это был вечер, когда разлетелись маски и пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Нурмагомедов в Instagram.

В сториз Хабиб отметил, что был готов отправиться в тюрьму.



Ранее Хабиб опубликовал видео со спаррингов перед боем против Джастина Гэтжи.