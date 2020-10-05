Карпин призвал жестко наказывать футбольных судей

Наставник «Ростова» Валерий Карпин призвал бороться с судейскими ошибками, передает «СЭ».

«С судейскими ошибками можно бороться. Нужно жестко наказывать! Отстранять от работы? Но тут тоже надо понимать, на сколько матчей и как это делать», — сказал специалист.

Напомним, в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) желто-синие уступили «Сочи» со счетом 2:4, а Карпину после игры показали красную карточку.



Ранее арбитр Игорь Федотов назвал судейство в матче «Сочи» — «Ростов» беспределом.