Футболист Кузяев не смог найти клуб в Европе

Футболист Далер Кузяев договорился о контракте с петербургским «Зенитом», передает «Чемпионат.com».

Хавбек выступал за сине-бело-голубых с 2017 по 2020 год, но отказался продлевать соглашение. Игрок хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате.

В прошлом сезоне полузащитник провел 20 матчей, отдав две результативные передачи.



Ранее сообщалось о том, что Кузяев не перейдет в московский «Локомотив».