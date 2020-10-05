В «Зените» высказались о конфликте Дзюбы и Семака

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о конфликте между нападающим Артемом Дзюбой и главным тренером Сергеем Семаком.

Во время матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистом и наставником команды произошла перепалка.

«Это был нормальный эмоциональный разговор. Опять же СМИ надо жареное искать, даже если его нет. Между ними нет конфликта, Артем готовится к матчам сборной, в «Зените» выходные, через три дня команда выходит готовиться», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее Дзюбу раскритиковали за действия в матче со «Спартаком».