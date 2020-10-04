Фанаты «Наполи» сравнили «Ювентус» с коронавирусом
Андрей Черников
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Болельщики «Наполи» вывесили баннер, посвященный туринскому «Ювентусу».
«Настоящий вирус называется «Ювентус», продезинфицируйте Турин», — гласит надпись на полотне.
Напомним, 4 октября черно-белые должны были сыграть с неаполитанцами в матче Серии А. «Партенопейцы» не смогли приехать на матч из-за вспышки коронавируса в команде.
Игроки «старой синьоры» вышли на разминку. Арбитр завершил матч из-за неявки соперника через 45 минут после официального времени начала встречи.
Ранее игроки «Наполи» не приехали на матч против «Ювентуса».
Banner outside San Paolo: "The real virus is called Juventus, disinfectant on Turin".— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) October 4, 2020