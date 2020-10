Фанаты «Наполи» сравнили «Ювентус» с коронавирусом

Болельщики «Наполи» вывесили баннер, посвященный туринскому «Ювентусу».

«Настоящий вирус называется «Ювентус», продезинфицируйте Турин», — гласит надпись на полотне.



Напомним, 4 октября черно-белые должны были сыграть с неаполитанцами в матче Серии А. «Партенопейцы» не смогли приехать на матч из-за вспышки коронавируса в команде.

Игроки «старой синьоры» вышли на разминку. Арбитр завершил матч из-за неявки соперника через 45 минут после официального времени начала встречи.



Ранее игроки «Наполи» не приехали на матч против «Ювентуса».

Banner outside San Paolo: "The real virus is called Juventus, disinfectant on Turin".