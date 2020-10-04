Глава UFC рассказал о страхе организовывать бой между Хабибом и Фергюсоном

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о страхе организовывать бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, передает Sports Illustrated.

Напомним, поединок между спортсменами срывался пять раз.

«Если Хабиб победит Джастина Гэтжи, вы получите еще один бой с Фергюсоном, над которым мы сейчас работаем. Я почти опасаюсь снова пытаться организовать этот бой. Что случится? Астероид упадет?» — сказал Уайт.

Напомним, Хабиб встретится с Гэтжи 24 октября.

Ранее сообщалось о том, что в UFC хотят в шестой раз организовать бой Хабиб — Фергюсон.