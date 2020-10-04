Глушаков остался в запасе на матч «Химок» с «Локомотивом»

Московский «Локомотив» и подмосковные «Химки» объявили стартовые составы на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Стоит отметить, что в заявку на матч включен полузащитник Денис Глушаков, который 1 октября заключил соглашение с подмосковным клубом. Он начнет матч в запасе.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.

Встреча запланирована на 14.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После девяти туров «железнодорожники» идут на шестом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 15 баллов. «Химки» занимают предпоследнее место, набрав шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» согласовал контракт с бывшим игроком «Спартака» Зе Луишем.