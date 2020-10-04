Слуцкая рассказала подробности о своем неизлечимом заболевании

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая рассказала подробности о своем лечении.

Спортсменка опубликовала большой пост в своем Instagram, где призналась, что ее лечили от многих болезней, пока не поставили правильный диагноз.

«Меня «лечили» и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить, для этого существуют врачи, которым я верю», — отметила она.

Не так давно Слуцкая поделилась, что у нее неизлечимое системное ревматоидное заболевание. 17 лет назад врачи диагностировали у экс-фигуристки васкулит, он не лечится, и она вынуждена поддерживать свое здоровье при помощи гормональных препаратов.

Ранее сообщалось, что Слуцкая рассказала о реакции на новость о ее неизлечимой болезни.