Семак назвал главные ошибки «Зенита» в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ошибках петербургской команды в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака», передает «Матч Премьер».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол Александра Ерохина на 65-й минуте «Спартак» ответил забитым мячом Эсекьеля Понсе за четыре минуты до конца основного времени. Команды имеют равное количество очков (21) и идут в лидерах чемпионата России.

«В таких матчах с нервными концовками преимущество в один мяч — это не гарантия победы. Хочется больше забивать, чтобы выигрывать.

После забитого мяча потеряли нить игры, меньше стали прессинговать, низко опускались и пропустили», — заявил специалист.

Ранее сообщалось, что Дзюба высказался о ничьей со «Спартаком».