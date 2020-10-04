Боярский считает «Спартак» слишком мизерным соперником для «Зенита»

Известный актер и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский критично высказался об уровне московского «Спартака», передает «Спорт-Экспресс».

Команды сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) — 1:1. На гол Александра Ерохина на 65-й минуте «Спартак» ответил забитым мячом Эсекьеля Понсе за четыре минуты до конца основного времени. Команды имеют равное количество очков (21) и идут в лидерах чемпионата России.

«Борьбы со «Спартаком» за чемпионство не будет. Это слишком мизерный соперник для «Зенита». Это исключено. Мы сейчас наберем очков, что «Спартак» уже не сможет догнать «Зенит» к следующей очной встрече», — заявил актер.

Ранее сообщалось, что игрок «Спартака» Айртон остался разочарован итогом матча с «Зенитом».