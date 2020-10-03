Кафельников допустил, что судьи повлияют на результат матча «Спартак» — «Зенит»

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Сиднея-2000 Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Теннисист, который также является известным болельщиком красно-белых, выразил мнение, что игра завершится результативной ничьей.

«Главная задача для москвичей — играть в свою игру. Тогда может наиграть на победу. В противном случае сложно рассчитывать на что-то большее, чем ничья. Главное, чтобы защита была надежная, чтобы не было косяков, которые были в последнее время. Я думаю, «Спартак» не побежит с первых минут с шашками наголо. При этом игра будет веселая, результативная», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

При этом именитый теннисист не исключил, что судьи могут повлиять на результат встречи. Главным арбитром встречи был выбран Павел Кукуян, которому будут помогать Максим Гаврилин, Арам Петросян, а также Сергей Карасев, назначенный на VAR.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 3 октября на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи запланировано на 19.00 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.