«Зенит» намерен подписать игрока «Спортинга» за €20 млн

Петербургский «Зенит» заинтересован в подписании полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вендела, сообщает Abola.pt.

По информации источника, стороны уже начали переговоры по трансферу. Сумма сделки может составить €20 млн.

В составе лиссабонской команды 23-летний бразильский полузащитник сыграл 79 матчей, в которых забил шесть мячей, сделал восемь результативных передач и получил 15 желтых карточек.

Ранее сообщалось, что Газзаев объяснил важность победы над «Зенитом» для «Спартака».