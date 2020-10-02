Стало известно расписание петербургского «Зенита» в групповом этапе ЛЧ
Андрей Черников
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Стало известно расписание петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.
20 октября подопечные Сергея Семака сыграют дома против бельгийского «Брюгге». 28 октября сине-бело-голубые встретятся с «Боруссией» из Дортмунда. 4 ноября клуб с берегов Невы примет римский «Лацио».
Полное расписание «Зенита» в групповом этапе Лиги Чемпионов:
20 октября, вторник
«Зенит» — «Брюгге»,
28 октября, среда
«Боруссия» — «Зенит»,
4 ноября, среда
«Зенит» — «Лацио»,
24 ноября, вторник
«Лацио» — «Зенит»,
2 декабря, среда
«Брюгге» — «Зенит»,
8 декабря, вторник
«Зенит» — «Боруссия».
Ранее фанаты «Спартака» объявили о разделении в преддверии матча с «Зенитом».