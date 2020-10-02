Футболист «Динамо» перешел в клуб чемпионата Германии

Футболист московского «Динамо» Максимилиан Филипп перешел на правах в немецкий «Вольфсбург», передает пресс-служба бело-голубых в Instagram.

За «Динамо» Филипп провел 29 матчей, забив девять мячей.



Отмечается, что немцы заплатят за аренду форварда €2 млн. В соглашении между клубами прописана сумма выкупа в размере €12 млн.



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