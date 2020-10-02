Экс-футболист «Зенита» оценил возможный переход Семака в «Спартак»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о возможном переходе наставника сине-бело-голубых Сергея Семака в московский «Спартак».

«Семак в «Спартаке» — это скандал? Нет, это нормально. Ушло то время, когда мы говорили, что не будем играть за красно-белых. Глупо сейчас об этом говорить», — передает слова Игонина Telegram-канал «Футбольный Биги - видео/фото».

Напомним, Семак возглавляет клуб с берегов Невы с 2018 года.



Ранее в римском «Лацио» заявили о необходимости обыгрывать «Зенит» в Лиге чемпионов.