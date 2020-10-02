Кокорин не сыграет против «Зенита»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что нападающий Александр Кокорин пропустит матч девятого тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

«Наверняка Кокорин пропустит следующий матч. Ему предстоит еще двухнедельный курс лечения. Сегодня примем еще другие решения по остальным игрокам», -‑ цитирует Тедеско РИА «Новости».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве 3 октября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался продавать Кокорина в «Фиорентину» за €7 млн.