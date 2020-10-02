Компания «Хонда» объявила об уходе из «Формулы-1» после завершения сезона 2021 года.

Как сообщается на официальной странице концерна в Twitter, причиной подобного решения стало желание перераспределить инженерные ресурсы и стремление к реализации углеродной нейтральности к 2050 году.

«Хонда» вернулась в «Формулу-1» в 2015 году и стала поставщиком силовых установок для «Макларена». В 2020-м японская компания сотрудничает с «Ред Булл» и «Альфа Таури», за которую выступает российский пилот Даниил Квят.

Ранее российский гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о впечатлениях от первого опыта управления болидом «Формулы-1».