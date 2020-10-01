Сборная России проведет октябрьские матчи со зрителями
Матчи сборной России в октябре пройдут со зрителями на трибунах, сообщается на странице национальной команды в Twitter.
«Лучшая новость октября! Сборная России сыграет при вашей поддержке на трибунах», — говорится в заявлении.
8 октября на «ВЭБ Арене» в Москве пройдет товарищеский матч против национальной команды Швеции. Начало — в 19.15 мск.
11 октября на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций УЕФА. 14 октября на том же стадионе подопечные Станислава Черчесова примут Венгрию. Оба матча начнутся в 21.45 мск.
Ранее сообщалось, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить допуск зрителей на стадионы.
⚡️Лучшая новость октября! #НашиПарни сыграют при вашей поддержке на трибунах.— Сборная России (@TeamRussia) October 1, 2020
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УЕФА разрешил до 30% болельщиков от вместимости стадиона. Ждём ❤️
⠀#СборнаяРоссии pic.twitter.com/lGqj3iRwEQ