Сборная России проведет октябрьские матчи со зрителями

Матчи сборной России в октябре пройдут со зрителями на трибунах, сообщается на странице национальной команды в Twitter.

«Лучшая новость октября! Сборная России сыграет при вашей поддержке на трибунах», — говорится в заявлении.

8 октября на «ВЭБ Арене» в Москве пройдет товарищеский матч против национальной команды Швеции. Начало — в 19.15 мск.

11 октября на «ВТБ Арене» сборная России сыграет с Турцией в матче Лиги наций УЕФА. 14 октября на том же стадионе подопечные Станислава Черчесова примут Венгрию. Оба матча начнутся в 21.45 мск.

Ранее сообщалось, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение разрешить допуск зрителей на стадионы.