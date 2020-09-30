Дубль Стерлинга помог «Манчестер Сити» выйти в четвертьфинал Кубка лиги
Василий Учаев
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«Манчестер Сити» нанес разгромное поражение «Бернли» в матче четвертого раунда Кубка английской лиги.
Встреча, прошедшая в Бернли, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Рахим Стерлинг, также форвард отметился голевой передачей на Феррана Торреса.
Соперник «Манчестер Сити» по четвертьфиналу Кубка лиги станет известен после жеребьевки.
Ранее сообщалось, что «Ньюкасл Юнайтед» по пенальти переиграл «Ньюпорт Каунти» в матче четвертого раунда Кубка английской лиги.
Англия. Кубок лиги. 4-й раунд
«Бернли» (Бернли) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:3
Голы: 0:1 — Стерлинг, 35; 0:2 — Стерлинг, 49; 0:3 — Торрес, 65.