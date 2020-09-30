ПАОК и «Краснодар» объявили составы на матч квалификации Лиги чемпионов
Василий Учаев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
ПАОК и «Краснодар» определились с составами на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Стартовый состав ПАОКа: Ж. Живкович, Михаилидис, Ингасон, Варела, Креспо, Эль-Каддури, А. Живкович, Шваб, Яннулис, Пелкас, Дзолис.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Мартынович, Рамирес, Кайо, Петров, Газинский, Уткин, Вильена, Кабелла, Классон, Берг.
Встреча между ПАОКом и «Краснодаром» пройдет в Салониках. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.
Ранее главный тренер ПАОКа Абел Феррейра поделился мнением о матче против «Краснодара».