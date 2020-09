Серена Уильямс призналась в проблемах со здоровьем

Теннисистка Серена Уильямс призналась, что испытывает проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что американка досрочно завершила выступление на «Ролан Гаррос». Во втором круге Серена встречалась с Цветаной Пиронковой и не смогла продолжить встречу при счете 0:2.

«Я размялась, и это была очень короткая разминка. Я поговорила с тренером и спросила: «Что ты думаешь об этом?» Мы обдумали ситуацию и осознали, что решение попытаться сыграть будет не лучшим. У моего ахиллова сухожилия было недостаточно времени на восстановление. Мне тяжело ходить», — цитирует Уильямс журналистка Кэрол Бушар в Twitter.

Serena said she decided not to play after a short warm up and talk to her team. « My Achilles didn't have enough time to recover ». She says she's struggling to walk.