В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога

В пяти восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует карта воздушных тревог минцифры Украины.

Сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, а также на территории контролируемых Киевом частей ЛНР и ДНР.

По данным украинского издания «Страна.ua», в Полтаве не менее двух раз произошли взрывы.

Днем 15 июня в городе Миргороде Полтавской области также сообщили о взрыве.

Местные жители сообщили, что слышали звук взрыва. Незадолго до этого в Воздушных силах сообщали о движении ракет в направлении города. Журналисты отметили, что в Миргороде расположен военный аэродром.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.