Конференция по Украине в Швейцарии может не привести к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В публикации предрекли, что попытки участников встречи найти так называемый путь к справедливому миру могут оказаться безуспешными. Уже известно, что в Швейцарии не будет дипломатов из Китая, а уровень представительства стран — членов БРИКС говорит о безнадежных попытках украинской стороны привлечь на свою сторону государства глобального Юга.

На конференцию прибыли делегации из более чем 90 стран, но добиться «максимальной поддержки от мировых лидеров» оказалось непросто.

В субботу, 15 июня, стало известно, что президент еще одной страны отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Это глава Колумбии Густаво Петро.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о конференции по Украине в Швейцарии.