Игнашевич поддержал натурализацию защитника «Спартака» Жиго

Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго может помочь сборной России.

«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в Российской премьер-лиге (РПЛ) он мне нравится больше всего», — цитирует Игнашевича «Чемпионат.com».

В нынешнем сезоне чемпионата России француз принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможном трансфере Жиго.