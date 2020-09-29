Игнашевич поддержал натурализацию защитника «Спартака» Жиго
Антон Борисов
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Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что защитник столичного «Спартака» Самуэль Жиго может помочь сборной России.
«Мне нравится Жиго. Если есть возможность его натурализовать в сборную, было бы здорово. Из всех футболистов этой позиции в Российской премьер-лиге (РПЛ) он мне нравится больше всего», — цитирует Игнашевича «Чемпионат.com».
В нынешнем сезоне чемпионата России француз принял участие в восьми матчах, в которых забил один мяч.
Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о возможном трансфере Жиго.