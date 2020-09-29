«Тоттенхэм» и «Челси» объявили составы на матч Кубка английской лиги
Антон Борисов
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«Тоттенхэм Хотспур» и «Челси» определились с составами на лондонское дерби в рамках четвертого раунда Кубка английской лиги.
Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Танганга, Орье, Алдервейрелд, Регилон, Дайер, Сиссоко, Н'Домбеле, Фернандеш, Ламела, Бергвейн.
Стартовый состав «Челси»: Менди, Зума, Аспиликуэта, Чилвел, Томори, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Хадсон-Одои, Вернер, Жиру.
Встреча между «Тоттенхэмом» и «Челси» пройдет на домашней арене «шпор». «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19.45 мск.
Ранее сообщалось, что защитник «Челси» Антонио Рюдигер может перейти в «Тоттенхэм».