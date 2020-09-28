Загитову не позвали на торжественное мероприятие в честь 50-летия «Самбо-70»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова прокомментировала свое отсутствие на торжественном мероприятии, посвященному 50-летию спортивной школы «Самбо-70», где занимается группа тренера Этери Тутберидзе. По словам спортсменки, организаторы ее не позвали. Об этом она заявила в своем Instagram.

Пользователь с никнеймом helmibute в комментариях к одной из последних публикаций написала: «Алин, почему не пошла на 50-летие «Самбо-70»?

«Меня не звали», — ответила Загитова.

Торжественное мероприятие состоялось 28 сентября. В церемонии приняла участие Евгения Медведева, которая подняла государственный флаг России. Ранее глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что хотел бы совместного участия Медведевой и Загитовой, однако отметил, что последняя не смогла принять участие в торжественной акции из-за съемок в шоу «Ледниковый период».