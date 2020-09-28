Футболисты армянского клуба сдадут кровь для помощи пострадавшим в Карабахе

Бывший глава медицинского штаба московского «Спартака», ныне заместитель директора армянского клуба «Урарту» по медицинской части Михаил Вартапетов сообщил, что футболисты и персонал команды сдадут кровь для помощи пострадавшим от военных действий мирным жителям в Нагорном Карабахе.

«Мы готовимся всем клубом сдать кровь. Сейчас большая очередь из желающих. Подавляющее большинство футболистов и сотрудников клуба выразили желание сдать кровь, потому что она сейчас нужна», — цитирует Вартапетова РИА «Новости».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступателную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Ранее Вартапетов выразил готовность отправиться в зону военных действий в Карабахе.