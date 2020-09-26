«Сочи» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
Анастасия Мартыненко
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«Сочи» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Мевля, Маммана, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Петров, Мартынович, Уткин, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Берг.
Встреча начнется в 20.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Перед девятым туром «Сочи» идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. «Краснодар» расположился на шестом месте, набрав 14 баллов.
Ранее сообщалось, что хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Уфу» в матче чемпионата России.