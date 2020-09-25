Хабиб рассказал о борьбе с депрессией после смерти отца

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о борьбе с депрессией после смерти отца. Об этом сообщает UFC Russia.

По его словам, для психологической разгрузки он принял решение усиленно тренироваться.

«Отец был такой же — он всегда тренировался. Его друзья говорили, что куда бы он не приехал, у него всегда с собой спортивная сумка была. Сначала он обустраивал место для сна, а потом шел заниматься. У меня это от него.

Для меня очень важно тренироваться, пока я действующий спортсмен», — сказал Хабиб.

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