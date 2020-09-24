Бузова предложила идею необычного реалити-шоу про бокс

Певица Ольга Бузова предложила генеральному секретарю Федерации бокса России Умару Кремлеву создать реалити-шоу, в котором профессиональные бойцы будут драться с известными блогерами.

«За что вы так не любите своих коллег?» — спросил Кремлев.



«Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я даже готовлюсь, бью дома по груше», — парировала Бузова.

Функционер предложил Бузовой стать ведущей проекта. Певица согласилась вести шоу, а также стать ринг-герл и судьей.

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