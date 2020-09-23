Рудковская ответила команде Тутберидзе насчет «переманивания» Загитовой

Известный продюсер Яна Рудковская порассуждала о провокационном посте команды Этери Тутберидзе в Instagram.

В публикации со скринами переписки Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой говорится о «переманивании» в академию Евгения Плющенко.

«Мы друг на друга подписаны и иногда переписываемся. Не знаю, как в чужие руки попала частная переписка. И к кому вообще она попала. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном... Но сообщения вырваны из контекста. Не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина общалась со мной на тему перехода и возможного участия в наших шоу, однако решила остаться. Мы это не афишировали! Тогда она была несовершеннолетняя. А сейчас мне передали информацию, что Алина узнает об атмосфере у нас в академии. Я написала: если нужны, то мы открыты.

Алина не крепостная. Она взрослая совершеннолетняя девочка. С недавних пор ведущая на ТВ. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие к нам вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается, по крайней мере у меня», — приводит слова продюсера «СЭ».

Ранее Плющенко посочувствовал вернувшейся к Тутберидзе Медведевой.