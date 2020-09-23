РФС отклонил апелляцию «Спартака» на решение о наказании Федуна

Российский футбольный союз (РФС) отклонил апелляцию московского «Спартака» на решение комитета по этике, который принял решение оштрафовать владельца клуба Леонида Федуна за высказывание о снятии команды с национального первенства.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Напомним, что 9 августа Федун после матча первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2) заявил, что снимет команду с турнира из-за судейских ошибок. Спустя три дня владелец «Спартака» изменил свое решение.

В итоге 2 сентября комитет по этике РФС рассмотрел высказывания Федуна и оштрафовал его на 200 тыс. рублей.

Стоит отметить, что «Спартак» после восьми туров РПЛ занимает второе место, имея в активе 17 очков. Красно-белые расположились ниже лидирующего «Зенита» лишь из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Ранее РФС признал ошибку судей в матче «Зенита».