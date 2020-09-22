Любимый боец UFC Трампа отреагировал на вызов от Леброна Джеймса
Скандальный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Колби Ковингтон ответил на резонансные слова Леброна Джеймса.
На днях спортсмены обменялись любезностями. Ковингтон раскритиковал движение Black Lives Matter и назвал Джеймса «бесхребетным трусом». Леброн же в ответ сказал, что «любой из таких говорящих выходит на ринг или на паркет и в десяти случаях из десяти наделает в штаны».
«Лол, здесь есть «снежинки», которые верят, что Леброн продержится со мной в клетке 10 секунд! Если бы у этого труса хватило смелости или способности надрать кому-нибудь задницу, Делонте Уэст потерял бы зубы задолго до своего пристрастия к наркотикам!» — написал боец ММА у себя в Twitter-аккаунте.
Ранее глава UFC посоветовал Вудли подумать о завершении карьеры.