«Краснодар» и ПАОК объявили составы на матч квалификации Лиги чемпионов
Василий Учаев
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«Краснодар» и ПАОК определились со стартовыми составами на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Кайо, Сорокин, Рамирес, Ольссон, де Вильена, Кабелла, Вандерсон, Классон, Берг.
Стартовый состав ПАОКа: Ж. Живкович, Михайлидис, Варела, Ингасон, Креспо, Шваб, Эль-Каддури, А. Живкович, Пелькас, Дзолис.
Встреча между командами пройдет в Краснодаре. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.
Ранее главный тренер ПАОКа Абел Феррейра поделился ожиданиями от матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Краснодара».